"Un ampio, complesso, dettagliato ma inconfutabile rapporto sulla frode elettorale presidenziale avvenuta in Georgia è quasi completo e sarà presentato da me in un'importante conferenza stampa alle 11 di lunedì della prossima settimana a Bedminster, nel New Jersey". È quanto annuncia in un messaggio sul social Truth l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.