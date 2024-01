Continua il botta e risposta tra Joe Biden e Donald Trump. Il Tycoon non ha apprezzato il duro attacco riservatogli dall'attuale presidente americano in merito all'assalto a Capitol Hill avvenuto il 6 gennaio 2021 nonché l'accusa di essere "pronto a sacrificare la democrazia per tornare al potere" in vista delle prossime elezioni presidenziali.

Parole al vetriolo alle quali Trump ha risposto così definendo l'operato di Biden un concentrato ininterrotto di "debolezza, incompetenza, corruzione e fallimento" e, a proposito del comizio tenutosi ieri nella storica Valley Forge vicino a Philadelphia, si è trattato di un "evento elettorale patetico che semina paura".