La “sindrome dell’Avana" che ha colpito diversi diplomatici e agenti dei servizi segreti statunitensi in tutto il mondo potrebbe essere stata causata da “armamenti acustici” utilizzati dagli uomini dell’intelligence militare russa (Gru). La notizia è stata riportata da “The Insider”, un portale mediatico investigativo focalizzato sulla Russia con sede in Lettonia.

Segnalati per la prima volta da alcuni funzionari dell’ambasciata statunitense a L’Avana, capitale di Cuba, nel 2016, i sintomi di questo disturbo misterioso sono stati analizzati dall'intelligence statunitense e includevano emicranie, nausea, vuoti di memoria e vertigini.

Nel 2021 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l’Avana Act che autorizza il dipartimento di Stato, la Cia e altre agenzie governative a provvedere economicamente per sostenere i loro dipendenti colpiti da questa sindrome mentre erano in servizio. Da parte sua, il Cremlino ha sempre negato un suo coinvolgimento con i casi di “sindrome dell’Avana" riscontrati in questi anni.