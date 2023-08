Un patto che potrebbe prevedere il "dovere di consultazioni" in caso di crisi. C'è anche questo tra i risultati che potrebbero arrivare oggi dallo "storico" summit di Camp David tra il presidente americano Joe Biden, il sudcoreano Yoon Suk Yeol e il premier giapponese Fumio Kishida. A riferirlo è l'agenzia sudcoreana Yonhap, che sottolinea come secondo gli osservatori resta comunque da vedere se il termine 'dovere' verrà messo nero su bianco tra le minacce militari nordcoreane, l'assertività della Cina nella regione e l'invasione russa dell'Ucraina.

Per il momento, i funzionari americani si sono affrettati a precisare che il trilaterale odierno - con l'obiettivo di rafforzare la partnership, portare le "relazioni trilaterali a un nuovo livello" - non riguarda il gigante asiatico o una sfida specifica nella regione, ma l'obiettivo è migliorare la cooperazione fra i tre Paesi soprattutto dopo che Corea del Sud e Giappone hanno voltato pagina nel quadro di un riavvicinamento a cui hanno contribuito anche le pressioni Usa. Biden, dice la Casa Bianca, "spera" che Tokyo e Seul siano in grado di ricucire i rapporti".

Secondo la Casa Bianca, che continua a considerare la regione dell'Indo-Pacifico una priorità, i tre leader prenderanno un impegno su consultazioni in "circostanze critiche" e l'"impegno a consultarsi" va letto considerando che i tre Paesi condividono un "ambiente di sicurezza interconnesso" e che "ciò che rappresenta una minaccia per uno di essi costituisce fondamentalmente una minaccia per tutti". Per i funzionari della Casa Bianca non si tratta di un "impegno di difesa collettiva", ma di creare una piattaforma di "sicurezza comune che incentiverà sempre più i leader e i funzionari della sicurezza a collaborare ogni volta che si troveranno ad affrontare una sfida e ad assicurarsi che le azioni politiche di risposta siano prese insieme".