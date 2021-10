Per le elezioni americane del 2020 il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha donato 419 milioni di dollari in favore di organizzazioni imparziali e non profit che hanno assistito gli uffici elettorali nel favorire il voto democratico. Secondo il New York Post, quotidiano conservatore, queste donazioni hanno aumentato i voti di Joe Biden in alcuni stati decisivi, come Georgia e Arizona, dove poi il candidato dem ha effettivamente vinto di poche migliaia di voti.