Il prossimo 9 febbraio il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ospiterà a Washington il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “I due leader riaffermeranno il loro risoluto sostegno alla difesa dell’Ucraina e del suo popolo contro la guerra di aggressione della Russia”, è quanto si legge in una nota della Casa Bianca.

Il prossimo incontro del Cancelliere tedesco Olaf Scholz negli Stati Uniti giunge in un momento critico in cui l'Occidente sta affrontando crescenti difficoltà nella fornitura di nuovi aiuti a Kiev. Finora, l'amministrazione Biden ha stanziato 111 miliardi di dollari in armi, attrezzature, assistenza umanitaria e altri aiuti per sostenere l'Ucraina dopo l'invasione russa del febbraio 2022.

L'Unione Europea ha recentemente completato il pagamento dell'ultima tranche di un sostegno finanziario multimiliardario all'Ucraina, finalizzato a sostenere l'economia del paese. La proposta della Commissione Europea prevedeva un pacchetto di 50 miliardi di euro. Durante l'ultimo vertice, 26 dei 27 leader dell'UE hanno approvato il piano con il solo veto dell'Ungheria di Viktor Orbàn. L'opposizione ungherese ha sollevato preoccupazioni sulla coesione interna dell'UE, mettendo alla prova la solidarietà del blocco. Nonostante l'ostacolo, la maggioranza dei leader ha confermato il sostegno finanziario all'Ucraina, sottolineando la volontà collettiva di affrontare le sfide economiche del paese.