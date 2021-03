Ci vuole del tempo per sconfiggere definitivamente il covid. Lo ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: "La guerra contro il Covid è lungi dall'essere vinta" per cui, ribadisce che "non è questo il momento di festeggiare". Biden si è soffermato poi sull'attenzione da porre nonostante i progressi della campagna vaccinale a fronte dell'incremento dei casi di contagio verificatosi negli ultimi giorni. Dunque, evidenzia, non è possibile allentare le restrizioni.