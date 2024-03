"La nostra economia è invidiata nel mondo. Lo scorso mese abbiamo creato 275.000 posti, da quando ho assunto l'incarico quasi 15 milioni". A dirlo è il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "L'America è tornata. Ieri sera ho presentato la mia visione per il futuro dell'America: un futuro in cui investiamo in tutti gli americani e in cui nessuno è lasciato indietro", aggiunge.