"Condividiamo i sentimenti di Papa Francesco che ha affermato come vaccinarsi sia un obbligo morale". Lo ha dichiarato il presidente americano jpe nel messaggio di Pasqua alle famiglie americane insieme alla first lady Jill. Quindi sottolinea nel video pubblicato su Twitter: "Vaccinarsi può salvare la vostra vita e la vita degli altri". In questo modo, continua, "possiamo non solo battere il virus ma anche avvicinare il giorni in cui torneremo a celebrare le feste insieme".