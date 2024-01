Il presidente degli Usa Joe Biden non risparmia frecciatine a Donald Trump. Nel corso del suo primo comizio del 2024 a Valley Forge, a Philadelphia, Biden afferma che la campagna elettorale del Tycoon non è realizzata per l'America ma piuttosto è disposto a "sacrificare" la democrazia americana pur di "tornare al potere". Capitolo a parte per l'assalto a Capitol Hill, il cui anniversario ricorre domani, le cui azioni di Trump sono da annoverare "tra le peggiori inadempienze al dovere di un presidente" nella storia degli States.