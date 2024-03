in un’intervista alla rivista “The New Yorker”, registrata nello Studio Ovale lo scorso 17 gennaio e pubblicata oggi, 4 marzo, il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha affermato che il suo predecessore, Doonald Trump, non ammetterà mai la sconfitta "qualunque sia il risultato del voto".

“Gli sconfitti che sono perdenti non hanno mai eleganza. Io credo che (Trump) farà di tutto per cercare di vincere. Se e quando vincerò io, contesterà le elezioni. Non importa quale sia il risultato”, osserva Biden nell’articolo, intitolato “L’ultima campagna” e firmato da Evan Osnos secondo il quale “Trump non ha solo cercato di rubare la presidenza: ha cercato di rubarla a lui”. Nell’intervista, il presidente Usa ha mostrato una serie di appunti sulla sua scrivania con le citazioni e le minacce pronunciate dal tycoon. Tra queste, ci sono le minacce di cancellare parti della Costituzione, le fantasie da “dittatore” da realizzare nel primo giorno della sua presidenza e le continue accuse nei confronti degli immigrati di “avvelenare il sangue del Paese”.

“Che diamine! Se io e te ci fossimo seduti qui dieci anni fa e ti avessi detto che un giorno un presidente avrebbe detto quelle cose, mi avresti guardato come se avessi perso la testa”, ha affermato Biden rivolgendosi a Osnos.

Secondo Osnos, Biden “non mostra alcun dubbio” in merito alla sua candidatura, nonostante i numeri dei sondaggi non proprio incoraggianti, perché “proietta una fiducia cieca in se stesso”.

“Ho deciso di correre di nuovo - ha spiegato il Presidente Usa - per due ragioni. La prima è che sono davvero orgoglioso dei miei risultati, e voglio andare avanti. Sono ottimista rispetto al futuro. La seconda è che quando guardo là fuori mi dico: ‘Ok, buona parte di quel che ho fatto sta iniziando a dare i suoi effetti proprio ora’”.