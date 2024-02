Prosegue l'impegno di Donald Trump nella sua corsa per la candidatura alle elezioni presidenziali del 2024 negli Stati Uniti. L'ex presidente ha ottenuto la vittoria nei caucus presidenziali repubblicani del Nevada. Trump è stato il principale contendente in questa competizione e ha conquistato la vittoria per il terzo Stato consecutivo, consolidando così la sua posizione nella ricerca della nomina del suo partito. Nel frattempo, l'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley, l'ultima significativa concorrente ancora in lizza, ha scelto di non partecipare ai caucus.