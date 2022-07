"I leader hanno chiesto alla Commissione europea di prendere in considerazione un tetto massimo di prezzo per il gas importato" e "attualmente lo stiamo facendo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un'intervista alla Dpa rilanciata dai media tedeschi. "Siamo ben consapevoli delle difficoltà incontrate dalle famiglie a basso reddito" e "la stragrande maggioranza dei Paesi membri Ue sta sovvenzionano le famiglie, incentivando la ristrutturazione energeticamente efficiente dei vecchi edifici e aiutando le aziende particolarmente colpite dall'aumento dei prezzi".