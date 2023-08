"Ringrazio @TimmermansEU per il suo lavoro appassionato e instancabile per rendere #EUGreenDeal una realtà. Grazie al suo forte impegno, abbiamo fatto grandi passi avanti verso il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE. Ha contribuito anche a dare forma a tante altre iniziative, in stile veramente collegiale". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.