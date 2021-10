"Dall'inizio dell'anno abbiamo ridato fiducia e dialogo. Al nostro vertice di giugno, abbiamo messo a tacere le nostre controversie sui sussidi agli aerei. Abbiamo istituito il Consiglio per il commercio e la tecnologia. Abbiamo raggiunto un accordo sulla tassa minima globale. E ora abbiamo trovato una soluzione per il commercio di acciaio e alluminio Ue-Usa". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa congiunto con il presidente americano, Joe Biden, al Summit G20 di Roma.

"La ringrazio, signor presidente, caro Joe, per aver annunciato che gli Stati Uniti rimuoveranno i dazi statunitensi sull'acciaio e sull'alluminio dell'Ue fino ai precedenti livelli commerciali. Ciò allevierà una parte importante degli attriti commerciali esistenti. Consentirà al commercio transatlantico di acciaio e alluminio di tornare ai livelli registrati prima dell'applicazione di queste tariffe. A seguito di questa decisione statunitense, sono lieta di annunciare che anche la Commissione proporrà di sospendere le tariffe che avevamo introdotto" ha aggiunto