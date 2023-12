Il ministro degli Esteri Antonio Tajani confermerà la candidatura di Ursula Von der Leyen e non punterà su Mario Draghi per il ruolo di presidente della Commissione Europa. Lo afferma lo stesso vicepremier: "Noi popolari Ue terremo il nostro congresso in febbraio a Bucarest e credo proprio che confermeremo la candidatura di Ursula Von der Leyen". Occorrerà, sottolinea, aspettare "il responso del voto popolare e decidere sulla base di ciò che indicheranno i cittadini europei".