“La stragrande maggioranza dei cittadini europei è dell’opinione che per ‘grants’, cosi come previsti nel Recovery, si intendano risorse regalate, cioè materializzate dal nulla grazie all’Ue, mentre nella realtà sono reperite per mezzo delle cosiddette ‘risorse proprie’. Sarebbe pertanto opportuno informare meglio i cittadini europei che per risorse proprie, e per il Recovery ne sono state previste delle nuove, si intendono nient’altro che tasse che direttamente o indirettamente gravano alla fine sempre sulle tasche dei cittadini. Ho enormi perplessità che tutti i ‘grants’ previsti saranno poi compensati dalle entrate pianificate dalle nuove risorse proprie e si dovrà sicuramente ricorrere in corso d’opera ad altre entrate straordinarie sempre a carico dei cittadini. Nessun finanziamento regalato, anzi: e questo equivoco va spiegato correttamente al pubblico, per onore di verità. Il sistema ricorda molto il famoso gioco delle tre carte delle fiere di paese, dove è già noto chi ci rimette sempre”.

Così Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, componente della commissione Econ, nel suo intervento durante la sessione plenaria.