E' stato approvato in via definitiva dal parlamento europeo il Patto per le migrazioni e l'asilo. La storica votazione è arrivata al termine di un lungo lavoro durato ben quattro anni e dopo il tentativo non andato a buon fine di riformare la gestione dell'asilo e della migrazione nella scorsa legislatura. Ora passerà al Consiglio per il via libera definitivo senza discussione.

Presentato a settembre 2020, il maxipacchetto formato da dieci emendamenti era stato concordato, dopo oltre tre anni di negoziati serrati, aveva ricevuto l'ok sia in seno al Parlamento che, soprattutto, tra gli Stati membri.

"Grazie per il coraggio di scendere a compromessi. Il voto di oggi è un grande risultato. Potremo tutelare meglio le nostre frontiere esterne, i vulnerabili e i rifugiati, rimpatriano rapidamente coloro che non hanno diritto a restare, con la solidarietà obbligatoria tra gli Stati membri", ha scritto su X la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson.

Entusiasmo condiviso anche dalla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola che ha commentato l'approvazione su X con queste parole: "Storia fatta. Abbiamo creato un solido quadro legislativo su come gestire la migrazione e l'asilo nell'Ue. Sono passati più di dieci anni di lavoro ma abbiamo mantenuto la parola data. Un equilibrio tra solidarietà e responsabilità. Questa è la via europea".