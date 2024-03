L’Antitrust europeo ha multato il colosso americano Apple con una maxisanzione di 1,8 miliardi di euro, per abuso di posizione dominante sul mercato dello streamin musicale tramite app presenti su App store.

Apple “ha applicato restrizioni agli sviluppatori di app, in modo che omettessero di informare gli utenti di abbonamenti alternativi e meno costosi sui servizi musicali disponibili al di fuori delle app. Questo è illegale in base alle normative antitrust Ue", si legge in un comunicato della Commissione europea