Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, sul suo account Twitter ha aggiornato circa le prime durissime sanzioni imposte da Bruxelles alla Russia.

Il pacchetto di sanzioni massicce e mirate approvato stasera mostra quanto sia unita l'UE.

In primo luogo, questo pacchetto include sanzioni finanziarie, mirate al 70% del mercato bancario russo e alle principali società statali, anche a titolo difensivo.

In secondo luogo, ci rivolgiamo al settore energetico, un'area economica chiave che avvantaggia soprattutto lo stato russo. Il nostro divieto di esportazione colpirà il settore petrolifero, rendendo impossibile per la Russia aggiornare le sue raffinerie.

Terzo: vietiamo la vendita di aeromobili e attrezzature alle compagnie aeree russe.

In quarto luogo, stiamo limitando l'accesso della Russia a tecnologie cruciali, come semiconduttori o software all'avanguardia.

Infine: visti. Diplomatici, gruppi affini e uomini d'affari non avranno più un accesso privilegiato all'Unione Europea.

