"La Francia è la prima destinazione degli investimenti italiani cresciuti del 133% in 5 anni. Meloni e i suoi Fratelli straparlavano di colonizzazione francese in Italia: nel 2023 si impegnino ad attuare il Trattato del Quirinale per rafforzare la cooperazione". Così, in una nota, l'eurodeputato di Renew Italia, Sandro Gozi.