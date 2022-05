"Non è facile modificare la regola dell'unanimità, che è inserita nei trattati e che per modificarli serve l'unanimità. Oggi abbiamo diverse forme di cooperazione rafforzate che consentono in molti campi di andare avanti. In generale la Ue ha dato prova sia nei confronti della pandemia sia nella reazione a questa guerra di un livello capacità di decisione notevole. Il sistema decisionale nelle varie democrazie non è semplice ma ma teniamoceli stretti. La semplicità di decisione nelle autocrazie può portare a disastri e guerra". Cosi' il commissario Ue Paolo Gentiloni ad un evento del Messaggero.