“I tentativi da parte di attori stranieri di condizionare la democrazia europea si moltiplicano e destano grande allarme. È arrivato il momento di rafforzare le regole, prevenire i conflitti di interesse e vietare in modo esplicito ogni tipo di finanziamento opaco ai partiti politici. La bozza della relazione finale della ‘Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea’ prevede già questo divieto, ma non basta: questa norma va estesa anche a tutti gli esponenti politici che ricoprono cariche pubbliche o elettive. Mai più casi come quello di Renzi, Senatore della Repubblica italiana e contemporaneamente a libro paga di una fondazione sovrana saudita, i cui interessi e valori non sono oggi analoghi a quelli europei”, così Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.

“Corruzione, conflitto di interessi, consulenze fittizie, sono tanti e sempre più subdoli i tentativi di infiltrarsi da parte di potenze straniere e pericolosi attori privati in Europa. Il Movimento 5 Stelle ha presentato due emendamenti al testo della risoluzione con l’obiettivo di difendere e proteggere la democrazia europea in modo più completo. Auspichiamo dunque che una ampia maggioranza dei gruppi politici convergano sulle nostre proposte, in particolare modo ci appelliamo a Renew Europe i cui principali esponenti al Parlamento europeo si sono esposti per primi in favore dell’istituzione di questa Commissione speciale contro ogni tipo di interferenza”, conclude Ferrara.

--