Da martedì 26 a giovedì 27 settembre, gli europarlamentari della Lega e del gruppo Identità e Democrazia saranno in Sicilia, a Palermo e a Lampedusa, in occasione del consueto appuntamento degli “Study Days” del gruppo Id.

Nella giornata di domani, gli europarlamentari incontreranno rappresentanti delle istituzioni regionali e locali e faranno visita all’Assemblea Regionale Siciliana. Mercoledì, si troveranno a Lampedusa, per incontri con le autorità locali, rappresentanti delle forze dell’ordine e sopralluogo dell’hotspot. Giovedì, focus sui trasporti e sul turismo, con visita del porto di Palermo.

Saranno presenti gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi (capo delegazione), Annalisa Tardino (europarlamentare siciliana e commissaria Lega Sicilia), Anna Cinzia Bonfrisco, Oscar Danilo Lancini, Elena Lizzi, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, oltre a europarlamentari del gruppo Id appartenenti alle delegazioni di Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Repubblica Ceca.

“Dopo Trieste, gli Study Days del gruppo Identità e Democrazia tornano in Italia, a conferma della centralità del nostro Paese nelle dinamiche europee. L’appuntamento, programmato da tempo e per il quale stiamo lavorando sin dai precedenti incontri di Madrid a giugno, sarà un’opportunità importante per osservare in prima persona la situazione sull’isola di Lampedusa, confine dell’Europa che deve convivere quotidianamente con l’emergenza immigrazione, per incontrare le autorità e approfondire anche temi di grande attualità come lo sviluppo della Sicilia sul fronte dei trasporti e del turismo”, commenta il capo delegazione della Lega Marco Campomenosi.