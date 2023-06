"Spero che, dopo il risultato del 25 settembre in Italia, un segnale positivo potrà arrivare anche alle prossime elezioni europee, così da determinare un cambiamento anche in UE. Il vento del conservatorismo che, sempre di più, sta soffiando in Europa nasce da valori e radici comuni e la ricchezza del mondo che vogliamo preservare sono le peculiarità delle tradizioni e delle culture". Così Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, intervenendo alla conferenza dell'ECR PARTY a Gerusalemme.