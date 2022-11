“In missione istituzionale per il Parlamento Europeo a Singapore, partner importante per l’Ue e per l’Italia, che ha una posizione strategica e svolge un ruolo fondamentale per i rapporti commerciali internazionali. Un’occasione per rafforzare le relazioni con l’Ue e per un confronto sulle principali sfide globali: energia, materie prime, transizione climatica. Oggi ho avuto il piacere e l’onore di partecipare alle celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate presso l’Ambasciata italiana, ospiti dell’ambasciatore Vattani. Una data significativa per l’Italia e per ricordare importanza del nostro Paese all’estero, a Singapore e nell’area del sud asiatico, sempre più cruciale e strategica per nostri settori industriali e produttivi quali tecnologia, innovazione, difesa, cybersicurezza, portualità, trasporti e logistica, ricerca e digitale, oltre alla valorizzazione delle nostre eccellenze artistiche, culturali, alimentari. È stata un’opportunità anche per incontrare realtà imprenditoriali italiane in crescita nel mercato asiatico. Massimo impegno per continuare e rafforzare un dialogo che metta l’Italia in prima fila nelle sfide globali in campo energia, degli approvvigionamenti e dei rapporti commerciali”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, componente della commissione Trasporti e Turismo, unico italiano nella missione a Singapore.