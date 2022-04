“Se ne parla sempre troppo poco eppure il cambiamento climatico è realtà, anche alle nostre latitudini. I dati del report del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici che discutiamo oggi ci confermano la drammaticità di una situazione che se non prendiamo in mano adesso, e se continuiamo a girarci dall’altra parte, diventerà la prossima grave emergenza con la quale si dovrà misurare la nostra generazione, dopo la pandemia e dopo questa tragica guerra in Ucraina". Così Simone Bonafè durante la plenaria di Strasburgo sulla sesta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici.

"E allora, io dico, soprattutto a quanti in questi giorni vogliono mettere nel cassetto il Green Deal, perché altri sono i problemi, che è proprio la transizione ecologica la chiave per rispondere non solo alla dipendenza energetica dalla Russia, oggi assolutamente necessaria, ma anche ai cambiamenti climatici e agli eventi metereologici estremi che stanno già producendo ripercussioni sulla nostra sicurezza alimentare e sulla scarsità della risorsa idrica, ma anche in generale sulla nostra economia perché le alluvioni e la siccità hanno un costo, purtroppo anche in termini di vite umane. C’è un “punto di non ritorno” indicato nel Report e non ci possiamo permettere di superarlo, anche perché abbiamo tutti gli strumenti per agire”, conclude l'europarlamentare del PD.