"Sono tre le parole per le quali combattiamo da cento giorni, dopo otto anni: pace, vittoria, Ucraina". Lo afferma in un video pubblicato sui social network il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ricorda i cento giorni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. "Esattamente cento giorni fa ci siamo svegliati tutti in una realtà diversa. Nel 2014, la Russia ha portato da noi la parola 'guerra'. Il 24 febbraio, ha aggiunto 'guerra su vasta scala'. Per cento giorni - abbiamo trovato o ricevuto, visto o voluto cancellare - ancora altre parole. Tutte sono importanti e tutte si devono ricordare oggi", continua. Inoltre ricorda gli eroi "che difendono il nostro Stato dalla notte del 24 febbraio" e menziona gli aiuti (anche militari) provenienti dall'Occidente.