"Ringrazio la nostra regione di Donetsk per questa giornata. I nostri guerrieri qui nella regione di Donetsk e in altre direzioni stanno combattendo per l'Ucraina, dando la vita per l'Ucraina. Ringrazio tutti coloro che stanno guadagnando la libertà per il nostro Paese. Gloria all'Ucraina". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.