"Oggi, il capo del governo dell'Ucraina e la first lady dell'Ucraina hanno rappresentato il nostro Paese nel Regno Unito, in occasione dell'incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla. A nome di tutto il popolo ucraino mi congratulo con le Loro Maestà, veri amici dell'Ucraina, per questo evento storico, che dà inizio a una nuova era della monarchia britannica. Auguro al re Carlo III molti anni di successi e al popolo del Regno Unito prosperità e vittorie comuni". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "È stato un onore per me incontrare personalmente Sua Maestà a Londra - ha aggiunto il leader ucraino - ricordo la nostra conversazione, ricordo l'emozione sincera verso l'Ucraina e gli ucraini. Grazie per il supporto! Grazie a tutti gli inglesi! Grazie a tutti coloro che aiutano a proteggere la vita e la libertà!".