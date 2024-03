Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito l'urgente necessità di approvare rapidamente ulteriori fondi di aiuto da parte del Congresso degli Stati Uniti per sostenere l'Ucraina. Ha spiegato che la capacità del suo paese sul campo di battaglia è strettamente legata a questi aiuti. Zelensky ha espresso frustrazione per il ritardo causato dalle dispute interne al Congresso, affermando che "abbiamo perso sei mesi".

Ha enfatizzato l'importanza di agire senza indugi, sottolineando che l'Ucraina non può essere trattata come una questione politica partitica. Il presidente ha criticato coloro che non comprendono le implicazioni di una guerra su vasta scala, avvertendo che se l'Ucraina cadesse, Putin sarebbe in grado di stabilire un divario netto nel mondo tra amici e nemici della Russia.