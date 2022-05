“La domanda non è cosa voglio negoziare con Putin, la questione è che non c’è nessuno con cui negoziare. Ha costruito uno stato in cui nessuno decide nulla. Pertanto, non importa cosa dice il ministro degli Esteri. Non importa se manda una delegazione a parlare con noi. Tutta questa gente non è nessuno, purtroppo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista all’emittente olandese Nieuwsuur. Lo riporta Unian.