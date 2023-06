"Oggi ho tenuto una riunione speciale sulle sanzioni. Abbiamo analizzato in dettaglio come la Russia eluda le sanzioni e chi la aiuta. Paesi diversi, società diverse, senza le quali la Russia non sarebbe in grado di produrre i mezzi del terrore, in particolare i razzi". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale, citato dall'Ukrainska Pravda. "Sfortunatamente, lo stato terrorista riesce a utilizzare le tecnologie del mondo attraverso una rete di fornitori, riesce a aggirare i regimi di sanzioni internazionali - ha aggiunto -. Vediamo ogni via di elusione delle sanzioni esistenti, ogni paese il cui territorio o giurisdizione i cui cittadini vengono utilizzati dalla Russia per perpetuare il terrore. E dobbiamo chiudere tutte queste direzioni insieme ai nostri partner in modo che non ci siano prodotti del mondo libero nei missili russi, nelle armi russe. Verranno prese le misure necessarie".