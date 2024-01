"Questo sarà un mese impegnativo per la politica estera dell'Ucraina. Sono fiducioso che verranno compiuti molti passi per rafforzare il nostro Paese, la nostra difesa aerea e la nostra cooperazione con i partner sui droni. Anche le sanzioni contro la Russia devono essere rafforzate. Entrambi quelli esistenti – è fondamentale eliminare qualsiasi sistema di elusione – e stiamo anche lavorando per inasprire le sanzioni.

L’architettura della pressione sanzionatoria sulla Russia deve essere rafforzata. Un altro compito prioritario è avvicinare le decisioni reali sull'uso dei beni russi negli interessi dell'Ucraina, nonché sulla loro successiva confisca, al fine di ripristinare la giustizia. Il terrorista deve pagare la maggior parte dei danni causati dal suo terrore, e la Russia pagherà". Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.