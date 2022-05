"La Russia sta imitando il regime nazista in modo fanatico, riproducendone i dettagli in modo maniacale".

Sono le parole del Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato su Telegram in occasione della Giornata della Memoria.

"Durante i due anni di occupazione, i nazisti vi uccisero 10.000 civili. In due mesi di occupazione, la Russia ha ucciso 20.000 persone in Ucraina - precisa Zelensky. In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ripetizione fanatica di questo regime: delle sue idee, azioni, parole e simboli. Una riproduzione dettagliata, maniacale, delle sue atrocità e un alibi che presumibilmente dà uno scopo sacro malvagio. Una ripetizione dei suoi crimini e persino tentativi di superare il 'maestro' e toglierlo dal piedistallo del più grande male della storia umana - ha sottolineato il presidente ucraino. Questo segna un nuovo record mondiale di xenofobia, odio, razzismo e numero di vittime che possono causare" ha concluso Zelensky.