"Sono grato alla nostra Air Force e a tutti coloro che proteggono i nostri cieli. Questa settimana abbiamo buoni risultati. Sette aerei da combattimento russi, conosciuti come "Su", furono abbattuti in una settimana. Ringrazio i nostri guerrieri per la loro precisione. Uno degli obiettivi principali del nostro Stato quest'anno è proteggere il cielo e le nostre posizioni in prima linea dagli attacchi aerei e missilistici russi". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.