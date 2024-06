"Ho parlato con il Comandante in Capo della situazione in generale. Un risultato molto significativo è che l'esercito russo non è riuscito a mettere in atto la sua 'operazione Kharkiv'. Ora li stiamo trattenendo il più possibile e distruggendo le unità russe che entrano nella nostra terra e terrorizzano la regione di Kharkiv". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale, come riferiscono i media ucraini, sottolineando che la situazione nelle aree intorno a Donetsk "è più difficile".

"Sono grato alla Francia e a Macron per la sua iniziativa e per il suo sostegno alle nostre proposte per l'addestramento dei nostri soldati. Insieme stiamo preparando una nuova base per l'addestramento delle unità dell'esercito ucraino", ha aggiunto Zelensky.