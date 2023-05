"Da 15 mesi l'aggressione e il terrore russo non distruggono solo edifici. Stanno distruggendo i diritti umani fondamentali dei nostri bambini. Il diritto a un ambiente sicuro, all'istruzione, allo sviluppo, all'assistenza sanitaria, alla ricreazione e al tempo libero. E il più importante diritto inalienabile di un bambino è il diritto alla vita. Un diritto che la Russia ha tolto ad almeno 483 bambini ucraini. Questi sono solo i destini che conosciamo con certezza. La Russia ha ucciso almeno 483 bambini... La Russia ha mutilato quasi un altro migliaio di bambini". Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in una conferenza in occasione della Giornata internazionale dei bambini. Lo riporta Unian.