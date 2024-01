"Nel corso della riunione dello staff di oggi ci siamo concentrati sulle munizioni per l'artiglieria. Colmare i deficit, fornire truppe, raggiungere accordi con i partner e aumentare la produzione interna. È molto importante che la produzione interna di armi e munizioni dell'Ucraina continui ad aumentare. Sono grato a tutti coloro che sono coinvolti in questo, così come a tutti coloro che lavorano per rafforzare le nostre capacità ucraine.

Abbiamo anche discusso della protezione del nostro Paese – sia delle regioni di confine che delle posizioni di prima linea – dal terrorismo aereo russo. Stiamo lavorando per aumentare il numero di sistemi di difesa aerea e munizioni per proteggerci dai raid aerei e dagli attacchi missilistici russi. Controllare il cielo è, in molti modi, essenziale per controllare la terra". Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.