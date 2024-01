"Ho appena parlato con @RTErdogan per riaffermare la forza della cooperazione ucraino-turca in molti settori, compresa la difesa. Abbiamo già molti progetti comuni di successo e quest’anno dobbiamo fare ancora di più per rafforzare le nostre due nazioni. Per molti aspetti, la nostra partnership è fondamentale per la sicurezza regionale, per la sicurezza del Mar Nero e, su scala globale, per la sicurezza alimentare. Sono personalmente grato al presidente Erdogan e a Türkiye per aver sostenuto i nostri sforzi sul corridoio di esportazione marittima dell'Ucraina. Il nostro corridoio ha già superato oltre 14 milioni di carichi e 500 navi. Si tratta di un risultato economico, di sicurezza e geopolitico significativo. Dimostriamo che, nonostante tutte le minacce esistenti, possiamo ripristinare la sicurezza nella nostra regione. La forza della nostra partnership rafforza la nostra intera regione. Il presidente Erdogan ed io abbiamo anche discusso dell’imminente incontro dei consulenti della Formula Pace a Davos.

Ho invitato il rappresentante di Türkiye a partecipare. Ogni paese che partecipa a questi sforzi congiunti – a livello di consulenti ora e di leader in seguito – dimostrerà quanto sia importante far funzionare il diritto internazionale. Abbiamo prestato particolare attenzione alla voce Formula Pace sulla restituzione di tutte le persone detenute illegalmente, in particolare dei bambini ucraini rapiti dai russi, dei prigionieri e di tutti coloro che sono stati repressi nei territori occupati, compresa la Crimea. La mediazione di Türkiye è fondamentale per garantire il rilascio dei tartari di Crimea e di tutti gli altri tenuti prigionieri in Russia, compresi adulti e bambini, guerrieri e civili". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.