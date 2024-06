Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nel pomeriggio parteciperà al G7 in Puglia, ha anticipato sui social le sue aspettative per il vertice. "Per noi, le questioni principali sono lo sviluppo di una coalizione di aerei da combattimento, l'accelerazione dell'addestramento dei piloti e la consegna rapida degli aerei", ha scritto su X. Zelensky si aspetta inoltre uno "sviluppo del sistema di difesa aerea ucraino basato sui più potenti sistemi occidentali" e "un aumento delle capacità a lungo raggio". Il leader ucraino conta poi sull'"approvazione del G7 per l'utilizzo delle risorse russe a beneficio dell'Ucraina, in particolare nello sviluppo della nostra industria di difesa e nella produzione congiunta di armi".

Oltre agli incontri bilaterali con Giorgia Meloni, Joe Biden e il giapponese Fumio Kishida (con Usa e Giappone siglerà anche accordi di sicurezza), Zelensky vedrà anche il canadese Justin Trudeau, il britannico Rishi Sunak, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva.