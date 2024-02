"Oggi ho tenuto un lungo incontro sulle nostre attività internazionali di febbraio. Compresi i nostri preparativi per la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che è una piattaforma importante non solo in Europa ma anche a livello globale. L’Ucraina presenterà la sua visione per quest’anno, che sarà decisiva sotto molti aspetti, così come le prospettive che tutte le nostre nazioni libere hanno e non devono perdere.

La cooperazione conta. Sono grato a tutti coloro che nel mondo riconoscono questo, così come a tutti coloro che aiutano l’Ucraina, e a ogni leader e nazione che desidera la pace tanto quanto gli ucraini". Lo afferma sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.