"Ho parlato con @eucopresident e l'ho ringraziato per il sostegno globale dell'UE dall'inizio dell'invasione su vasta scala della Russia, compreso l'accordo di ieri sul 13° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia. Questo invia il segnale giusto al resto del mondo. Abbiamo discusso della situazione al confine ucraino-polacco. Ho sottolineato che siamo preparati per le consultazioni con l'obiettivo di risolvere la situazione in modo rapido ed equo. Ho informato @charlesmichel dei progressi dell'Ucraina nel completamento delle quattro fasi legislative richieste per la relazione della Commissione europea di marzo 2024. Entrambi abbiamo concordato sull'importanza di approvare rapidamente i quadri negoziali necessari per l'avvio pratico dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'UE, come concordato lo scorso dicembre. Abbiamo anche discusso dei preparativi per il 25° vertice Ucraina-UE".

Lo afferma il presidente russo Volodymyr Zelensky.