"Ho incontrato Giorgia Meloni, capo del governo italiano. Abbiamo visto come i nostri accordi dai negoziati a Roma sono stati implementati. Ho detto a Giorgia delle intese al summit della Lega Araba. Abbiamo visto come possiamo rafforzare con l'Italia la nostra capacità di proteggere vite dal terrore aereo russo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un messaggio video in cui ha parlato degli incontri avuti oggi con diversi leader a margine del G7 di Hiroshima. "Formula di pace. Attraiamo il maggior numero possibile di paesi e leader per il bene dell'Ucraina. Difesa. Programmi di sostegno a lungo termine per l'Ucrain. Finanza ed economia. Il primo giorno ad Hiroshima per il G7 è molto potente. Il secondo lo sarà ancora di più", ha scritto Zelensky nel tweet che accompagna il video.