"La Russia ha lanciato questa guerra sul fronte ucraino, ma il suo obiettivo non è solo l’Ucraina o l’indipendenza del nostro Paese. Ecco perché è fondamentale mantenere il massimo consolidamento del mondo libero e fare tutto il possibile e l’impossibile per garantire la capacità dell’Ucraina di infliggere sconfitte alla Russia. Questa è l'unica lingua che Mosca capisce.

Continuiamo a collaborare con i partner per imporre sanzioni alla Russia, interrompere i programmi russi di evasione delle sanzioni e compiere ogni sforzo per confiscare i beni russi congelati in varie giurisdizioni. Sono grato a tutti coloro che ci aiutano a sequestrare i beni russi". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.