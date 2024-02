"Ho ospitato una delegazione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti per discutere della situazione sul campo di battaglia, dei bisogni urgenti dei nostri soldati, del rafforzamento della difesa aerea e della cooperazione sulla produzione congiunta di moderni droni e attrezzature per la guerra elettronica in Ucraina. Non dobbiamo tirarci indietro nella lotta contro l’aggressore. Affinché questa lotta sia efficace, abbiamo bisogno del sostegno degli alleati, in particolare degli Stati Uniti.

Sono fiducioso che il Congresso prenderà la decisione di fornire all’Ucraina gli aiuti necessari. Ciò rafforzerà la nostra difesa". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.