Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, ha dichiarato in un video messaggio diffuso su Telegram: "A causa degli attacchi russi, a Severodonetsk è praticamente distrutta tutta l'infrastruttura critica. Il 90% delle abitazioni è danneggiato. Due terzi delle abitazioni completamente distrutti. Non c'è connessione". "Ritengo sia simbolico il fatto che i russi, nel tentativo di prendere la città, abbiano occupato l'albergo 'Mir' perché proprio la pace è il primo obbiettivo della Russia. Privandoci della pace nel 2014 gli occupanti vogliono prendersi letteralmente tutto il resto. Non vogliono lasciarci né la libertà né le case né la vita", ha aggiunto.