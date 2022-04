Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, in un'intervista con i media polacchi è stato decisamente cauto. "Il rischio di chiudere completamente qualsiasi dialogo con i russi è altissimo". Ha anche spiegato come il processo di negoziazione con i rappresentati di Mosca proceda "molto lentamente". Ha poi aperto ad un incontro con Putin. "L'uomo che decide tutto in Russia. Se c'è una sola possibilità, dovremmo parlare".