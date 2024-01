"Oggi a Kiev abbiamo avuto colloqui molto produttivi con @DonaldTusk su tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali ucraino-polacche. Apprezziamo il costante sostegno della Polonia e il nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina, nonché una nuova forma di cooperazione mirata all'acquisto di armi su larga scala per le esigenze ucraine: un prestito polacco per l'Ucraina. Il primo ministro Tusk e io abbiamo anche discusso delle opportunità per la futura produzione congiunta di armi. Ringrazio la Polonia per aver sostenuto l’Ucraina". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.