"Oggi ho visitato le postazioni in prima linea in una delle aree più difficili del fronte, a Robotyne, per parlare di persona con i guerrieri e premiare coloro che hanno mostrato risultati notevoli in combattimento nelle ultime settimane. Li ho ringraziati per il loro coraggio e la loro resistenza nel difendere le nostre posizioni e il nostro Paese. Ho anche visitato Zaporizhzhia, il Comando dell'Aeronautica Militare Orientale e Kryvyi Rih. L’obiettivo principale era difendere le nostre regioni, le persone, la sfera sociale, le infrastrutture e l’industria dagli attacchi aerei russi. Stiamo lavorando per rafforzare la nostra capacità di abbattere missili e droni russi. I nostri guerrieri dell’Aeronautica Militare e i gruppi mobili di difesa aerea che contrastano il terrorismo aereo russo meritano la nostra gratitudine e ulteriore rafforzamento. A questo proposito, ci stiamo preparando anche a nuove trattative con i partner".

Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.